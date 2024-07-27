Hazırlık maçında ortalık karıştı: Futbolcular yumruk yumruğa kavga etti!

West Bromwich Albion ile Mallorca arasında oynanan hazırlık maçında futbolcular yumruk yumruğa kavga etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.07.2024 - 16:48
Hazırlık maçında ortalık karıştı: Futbolcular yumruk yumruğa kavga etti!
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İngiltere Championship ekibi West Bromwich Albion ile La Liga ekibi Mallorca hazırlık maçında karşı karşıya geldi. 

0-0 eşitlikle süren mücadelenin 40. dakikasında iki takımın futbolcusu yumruk yumruğa kavgaya tutuştu. 

İki takımın futbolcuları araya girerek kavgayı yatıştırdı. 

Kavganın ardından devam eden mücadele 1-0 Mallorca'nın üstünlüğü ile tamamlandı.

 


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