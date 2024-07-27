Hazırlık maçında ortalık karıştı: Futbolcular yumruk yumruğa kavga etti!
West Bromwich Albion ile Mallorca arasında oynanan hazırlık maçında futbolcular yumruk yumruğa kavga etti.
İngiltere Championship ekibi West Bromwich Albion ile La Liga ekibi Mallorca hazırlık maçında karşı karşıya geldi.
0-0 eşitlikle süren mücadelenin 40. dakikasında iki takımın futbolcusu yumruk yumruğa kavgaya tutuştu.
İki takımın futbolcuları araya girerek kavgayı yatıştırdı.
Kavganın ardından devam eden mücadele 1-0 Mallorca'nın üstünlüğü ile tamamlandı.
Hazırlık maçında ortalık karıştı— Cumhuriyet Spor (@SporCumhuriyet) July 27, 2024
Futbolcular yumruk yumruğa kavga etti!https://t.co/D2MEv5kyZlpic.twitter.com/I2O9ZuFWlp
Spor Haberleri
- Necati Ateş'ten flaş Galatasaray itirafı!
- Robin Le Normand, Atletico Madrid'de!
- Futbolcular yumruk yumruğa kavga etti!
- İstanbul Maratonu'nda avantajlı kayıt fırsatı
- Galatasaray'dan yaşananlara tepki!
- Milli atıcı Şevval İlayda Tarhan finalde
- Paris 2024'te ilk madalyalar sahibini buldu!
- 'Oyunu çok soğutuyorlar'
- Enver Yıldırım, İtalyan rakibine yenildi
- Salih Yıldız, Paris 2024'te yarı finalde!
En Çok Okunan Haberler
-
- TRT olimpiyat yayınını kesti!
- CHP'li belediyelere planın perde arkası
- 'Göcek’te neler oluyor?'
- 'Hamas liderini meclise davet edelim'
- Simit zamlandı ekmek sırada
- 'Bardağı taşıran son damla' dedi, konum verdi
- Galatasaray'dan Tete tepkisi
- Olimpiyat kıyafetleri pijamaya benzetildi
- 'Bizimkiler'in binasında 'kentsel dönüşüm' anlaşmazlığı
- İzmir'deki elektrik akımı faciasında flaş gelişme!