Hazırlık maçında sakatlanmıştı: Rafa Silva'nın son durumu belli oldu!
Beşiktaş'ın İstanbulspor'a 3-1 yenildiği hazırlık maçında sakatlanarak oyundan çıkan Rafa Silva'nın, cumartesi günkü Galatasaray derbisinde forma giyip giyemeyeceği belli oldu.
Beşiktaş, hazırlık maçında Trendyol 1. Lig ekiplerinden Uğur Okulları İstanbulspor ile karşı karşıya geldi.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan maçı İstanbulspor 3-1 kazandı.
Karşılaşmada siyah beyazlı ekipten Alex Oxlade-Chamberlain ve Rafa Silva sakatlık geçirdi.
Rafa Silva'nın 29 Mart Cumartesi günü oynanacak Galatasaray derbisinde forma giyip giyemeyeceği merak konusu olurken, Portekizli futbolcunun son durumu ortaya çıktı.
beIN Sports'ta yer alan habere göre; Rafa Silva'nın sakatlığının ciddi olmadığı belirtildi. 31 yaşındaki futbolcunun, görev verilmesi halinde Galatasaray derbisinde forma giymesi bekleniyor.
Etiketler: #rafa silva #beşiktaş #sakatlık
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