Hearts - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

08 Eylül 2022 Perşembe, 10:07

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu ilk maçında Medipol Başakşehir, İskoçya'nın Hearts takımıyla karşılaşacak.

İskoçya'nın başkenti Edinburgh'taki Tynecastle Park'ta, TSİ 19.45'te başlayacak mücadeleyi Polonya Futbol Federasyonundan hakem Krzysztof Jakubik yönetecek. Karşılaşma, TV8,5'tan naklen yayımlanacak.

A Grubu'nun diğer maçında ise Fiorentina ile Letonya ekibi RFS karşı karşıya gelecek. İtalya'daki mücadele de TSİ 19.45'te başlayacak.

EKSİKLER

Turuncu-lacivertli ekipte, UEFA listesine adı eklenen yeni transfer Bertrand Traore de teknik direktör Emre Belzöoğlu'nun görev vermesi halinde forma giyebilecek.

Hearts'te ise kart cezalısı orta saha oyuncusu Jorge Grant bu mücadelede forma giyemeyecek.

MUHTEMEL 11'LER

Başakşehir: Volkan, Caicara, Duarte, Ndaysihimiye, Lima, Biglia, Berkay, Mahmut, Serdar, Chouiar, Okaka

Hearts: Gordon, Kingsley, Halkett, Sibbick, Steven, Devlin, Halliday, Cochrane, Neilson, McKay, Humphreys

43. AVRUPA SINAVI

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu ilk haftasında yarın İskoçya temsilcisi Hearts'a konuk olacağı karşılaşmayla Avrupa kupalarında 43. kez sahaya çıkacak.

Turuncu-lacivertli ekip, Avrupa'da oynadığı 42 maçta 13 galibiyet, 10 beraberlik ve 19 mağlubiyet yaşadı.

Söz konusu müsabakalarda 51 gol atan Medipol Başakşehir, kalesinde 67 gole engel olamadı.

EMRE BELÖZOĞLU YÖNETİMİNDE AVRUPA'DA YEDİNCİ SINAV

Medipol Başakşehir, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde Avrupa kupalarında yedinci sınavına çıkacak.

Turuncu-lacivertliler, Belözoğlu yönetimindeki 6 karşılaşmada yenilgi yaşamazken, 4 galibiyet ve 2 beraberlikle sahadan ayrıldı. Medipol Başakşehir, bu maçlarda 12 gol atıp, kalesinde 4 gol gördü.

İstanbul ekibi, Emre Belözoğlu idaresinde İsrail'in Maccabi Netanya takımı ile sahasında oynadığı maçtan 1-1 eşitlikle ayrılırken, deplasmanda rakibini 1-0 mağlup ederek tur atlamayı başarmıştı. Turuncu-lacivertliler, İzlanda temsilcisi Breidablik'i ise deplasmanda 3-1, sahasında da 3-0 mağlup etti. Medipol Başakşehir, Belçika ekibi Antwerp ile İstanbul'da oynadığı maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrılırken, deplasmanda rakibini 3-1 yenerek grup aşamasına kaldı.

DEPLASMANDA 22. MAÇ

Turuncu-lacivertli ekip, Hearts karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 22. deplasman müsabakasını oynayacak.

Medipol Başakşehir, bugüne kadar rakip sahalarda çıktığı 21 müsabakada 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 12 mağlubiyet yaşadı.

Deplasmandaki 21 maçta 26 gol atan Başakşehir, kalesinde 44 gol gördü.

Medipol Başakşehir, 2017-2018 sezonunda UEFA Avrupa Ligi gruplarında Ludogorets'i rakip sahada 2-1 mağlup ederek ilk deplasman galibiyetine ulaştı.

Turuncu-lacivertliler, 2019-2020 sezonunda UEFA Avrupa Ligi gruplarında dış sahada Wolfsberger'i 3-0, Borussia Mönchengladbach'ı 2-1 yendi.

İstanbul ekibi, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise bu sezon deplasmanda Maccabi Netanya'yı 1-0, Breidablik ve Antwerp'i 3-1 mağlup etmeyi başardı.

EN GOLCÜ İSİM VISCA

Medipol Başakşehir adına Avrupa kupalarında en çok fileleri havalandıran isim, kariyerini Trabzonspor'da sürdüren Edin Visca oldu.

Visca, turuncu-lacivertli formayla Avrupa kupalarında 14 kez gol sevinci yaşadı.

Danijel Aleksic ve İrfan Can Kahveci, Medipol Başakşehir formasıyla Avrupa'da 5'er gol atarken, Enzo Crivelli, Eljero Elia ve Emre Belözoğlu 3'er, Stefano Okaka, Deniz Türüç ile Marcio Mossoro da 2'şer kez fileleri havalandırdı.

Medipol Başakşehir'in Avrupa kupalarındaki diğer 12 golüne ise Berkay Özcan, Münir Chouiar, Youssouf Ndayishimiye, Ahmed Touba, Patryk Szysz, Demba Ba, Martin Skrtel, Emmanuel Adebayor, Stefano Napoleoni, Kerim Frei, Mehmet Topal ve Doka Madureira imza attı.

AVRUPA KUPALARINDAKİ İLKLERİ

Avrupa'da ilk kez 2015-2016 sezonunda mücadele eden Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hollanda'nın AZ Alkmaar takımına deplasmanda 2-0, evinde de 2-1 mağlup olarak kupaya veda etti.

UEFA Avrupa Ligi 2016-2017 sezonu 3. eleme turunda Hırvatistan ekibi Rijeka ile eşleşen turuncu-lacivertliler, rakibiyle İstanbul'da 0-0, deplasmanda da 2-2 berabere kalarak tarihinde ilk kez tur atladı.

Medipol Başakşehir, 2017-2018 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Belçika temsilcisi Club Brugge karşısında deplasmandaki ilk maçta 3-3 berabere kalırken, sahasında ise 2-0 kazandı. Turuncu-lacivertli ekibe turu getiren bu sonuç, Avrupa kupalarındaki ilk galibiyet olarak kayıtlara geçti.

Turuncu-lacivertliler, 2019-2020 sezonu UEFA Avrupa Ligi'ndeki son grup mücadelesinde Borussia Mönchengladbach'ı deplasmanda yenerek, tarihinde ilk kez son 32 turuna, Portekiz ekibi Sporting Lizbon'u saf dışı bırakarak da ilk kez son 16 turuna kaldı.

İstanbul ekibi, 2020-2021 sezonunda ilk kez Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele etme hakkı kazandı. Şampiyonlar Ligi gruplarındaki ilk golüne ve galibiyetine üçüncü maçında Manchester United'ı 2-1 yenerek ulaşan Medipol Başakşehir, ilk puanlarını da kazanmış oldu.

İrfan Can Kahveci, söz konusu organizasyonun beşinci maçında Leipzig'e attığı 3 golle takımı adına Şampiyonlar Ligi'nde "hat-trick" yapan ilk oyuncu olarak kayıtlara geçti.

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ilk maçını, Maccabi Netanya ile İstanbul'da oynadı ve mücadeleden 1-1 beraberlikle ayrıldı.