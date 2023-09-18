Hellas Verona - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Hellas Verona, İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 4. haftasında kendi sahasında Bologna'yı konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.09.2023 - 13:49
Hellas Verona - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Abone Ol google-news

İtalya Serie A'da 4. hafta heyecanı yaşanıyor.

Marco Baroni yönetimindeki Hellas Verona, kendi sahasında Thiago Motta'nın ekibi Bologna ile karşılaşacak.

HELLAS VERONA - BOLOGNA MAÇI SAAT KAÇTA?

Marc'Antonio Bentegodi Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

HELLAS VERONA - BOLOGNA MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Federico La Penna'nın yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Hellas Verona, ligde oynadığı son maçta deplasmanda karşılaştığı Sassuolo'ya 3-1 mağlup olmuştu.

Bologna ise kendi sahasında ağırladığı Cagliari'yi 2-1 mağlup etmişti.


Player Alanı
Hellas Verona bologna serie a canlı Canlı yayın

İlgili Haberler

Galatasaraylı Dries Mertens'e Serie A kancası!

Galatasaraylı Dries Mertens'e Serie A kancası!
İtalyan futbolcu Mario Balotelli'den çok konuşulacak kıyas: 'Süper Lig, İtalya Serie A'dan daha iyi'

İtalyan futbolcu Mario Balotelli'den çok konuşulacak kıyas: 'Süper Lig, İtalya Serie A'dan daha iyi'
İtalyanlar duyurdu: Galatasaraylı Lucas Torreira'ya Serie A kancası!

İtalyanlar duyurdu: Galatasaraylı Lucas Torreira'ya Serie A kancası!

En Çok Okunan Haberler