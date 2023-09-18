Hellas Verona - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Hellas Verona, İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 4. haftasında kendi sahasında Bologna'yı konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
İtalya Serie A'da 4. hafta heyecanı yaşanıyor.
Marco Baroni yönetimindeki Hellas Verona, kendi sahasında Thiago Motta'nın ekibi Bologna ile karşılaşacak.
HELLAS VERONA - BOLOGNA MAÇI SAAT KAÇTA?
Marc'Antonio Bentegodi Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
HELLAS VERONA - BOLOGNA MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Federico La Penna'nın yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.
Hellas Verona, ligde oynadığı son maçta deplasmanda karşılaştığı Sassuolo'ya 3-1 mağlup olmuştu.
Bologna ise kendi sahasında ağırladığı Cagliari'yi 2-1 mağlup etmişti.
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