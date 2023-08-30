İtalyanlar duyurdu: Galatasaraylı Lucas Torreira'ya Serie A kancası!
İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) son şampiyonu Napoli'nin transfer listesinde, Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira'nın da bulunduğu iddia edildi.
İtalyan basını, Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira hakkında yeni bir iddia ortaya attı.
NTV Spor'un İtalya merkezli La Gazzetta Dello Sport'tan aktardığına göre; Napoli'nin orta saha transferi için adaylarından biri de Lucas Torreira. Haberde, Uruguaylı yıldızın İtalyan futbolunu iyi tanıdığı ve Napoli için iyi bir aday olduğu vurgulandı.
6 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLMUŞTU
Galatasaray'ın son şampiyonluğunda başrol oynayan isimlerin başında gelen Lucas Torreira, 6 milyon Euro bedelle sarı-kırmızılıların kadrosuna dahil olmuştu.
Lucas Torreira 2022-23 sezonunda Süper Lig'de 31, Türkiye Kupası'nda ise 3 maçta boy göstermişti.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- Kayıp ekonomist Berzeg'ten haber var!
- İstanbul'da 'alkol' yasağı
- Aile üniversitesi!
- Eski bakan havuzda ölü bulundu
- İşte muhtemel rakipler...
- İzmir'de CHP kongresinde istifa krizi
- İçeridekilerden dışarıdakilere öğütler
- Ford Otosan, denizleri temizliyor!
- Ünlü oyuncu hayatını kaybetti!
- Yandaş Selvi'den 'Meral Akşener' iddiası