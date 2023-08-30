İtalyanlar duyurdu: Galatasaraylı Lucas Torreira'ya Serie A kancası!

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) son şampiyonu Napoli'nin transfer listesinde, Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira'nın da bulunduğu iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.08.2023 - 15:26
İtalyanlar duyurdu: Galatasaraylı Lucas Torreira'ya Serie A kancası!
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İtalyan basını, Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira hakkında yeni bir iddia ortaya attı.

NTV Spor'un İtalya merkezli La Gazzetta Dello Sport'tan aktardığına göre; Napoli'nin orta saha transferi için adaylarından biri de Lucas Torreira. Haberde, Uruguaylı yıldızın İtalyan futbolunu iyi tanıdığı ve Napoli için iyi bir aday olduğu vurgulandı.

6 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLMUŞTU

Galatasaray'ın son şampiyonluğunda başrol oynayan isimlerin başında gelen Lucas Torreira, 6 milyon Euro bedelle sarı-kırmızılıların kadrosuna dahil olmuştu.

Lucas Torreira 2022-23 sezonunda Süper Lig'de 31, Türkiye Kupası'nda ise 3 maçta boy göstermişti.


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