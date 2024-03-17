Hellas Verona - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milan, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 29. haftasında deplasmanda Hellas Verona ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.03.2024 - 12:58
Hellas Verona - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İtalya Serie A'da 29. hafta heyecanı yaşanıyor.

Stefano Pioli yönetimindeki Milan, deplasmanda Marco Baroni'nin ekibi Hellas Verona ile karşı karşıya gelecek.

HELLAS VERONA - MİLAN MAÇI SAAT KAÇTA?

Marc'Antonio Bentegodi Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.

HELLAS VERONA - MİLAN MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Maurizio Mariani'nin yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Mlian, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Empoli'yi 1-0 mağlup etmişti.

Hellas Verona ise Lecce deplasmanından 1-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.


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