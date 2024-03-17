Hellas Verona - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Milan, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 29. haftasında deplasmanda Hellas Verona ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.
İtalya Serie A'da 29. hafta heyecanı yaşanıyor.
Stefano Pioli yönetimindeki Milan, deplasmanda Marco Baroni'nin ekibi Hellas Verona ile karşı karşıya gelecek.
HELLAS VERONA - MİLAN MAÇI SAAT KAÇTA?
Marc'Antonio Bentegodi Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.
HELLAS VERONA - MİLAN MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Maurizio Mariani'nin yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.
Mlian, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Empoli'yi 1-0 mağlup etmişti.
Hellas Verona ise Lecce deplasmanından 1-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- İnceleme başlatıldı!
- Faizlerde 22 yılın zirvesi
- Murat Ağırel eksikleri sıraladı!
- 'Belli ki aldatılmış...'
- Erdoğan'ın 'Bu son seçimim' sözlerine yanıt
- Aytaç Kara'dan Galatasaray açıklaması
- Kayıp işçilerin pikabı bulundu!
- Bayram ikramiyeleri tarihi belli oldu
- Real Madrid'in kazandığı maçta Arda Güler gündem oldu!
- Benzinde dikkat çeken vergi ayrıntısı