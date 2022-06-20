Henry Onyekuru'nun bonservis bedeli ortaya çıktı
Yunanistan Ligi ekibi Olimpiakos'un, Süper Lig kulüpleri Galatasaray ve Beşiktaş'ın gündemine gelen Henry Onyekuru için 5 milyon Euro bonservis bedeli beklediği iddia edildi.
Olimpiakos, geçen sezon Monaco'dan kadrosuna kattığı Henry Onyekuru'nun bonservis bedelini belirledi.
Daily Post'ta yer alan habere göre; Yunan ekibinin teknik direktörü Pedro Martins'in planları arasında yer almayan Nijeryalı kanat oyuncusu için 5 milyon Euro'luk bir bonservis geliri bekliyor.
GALATASARAY İLE YAKIN İLİŞKİLER
25 yaşındaki futbolcuyla Galatasaray ve Beşiktaş'ın ilgilendiğinin altı çizilirken, Onyekuru'nun 3 kez kiralandığı Galatasaray ile yakın ilişkileri olduğu vurgulandı.
Geçen yaz Olimpiakos'un Monaco'dan 4.5 milyon euro ödeyerek kadrosuna kattığı Onyekuru, Yunan temsilcisinde 27 maçta sahaya çıkarken 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
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