Henry Onyekuru'nun bonservis bedeli ortaya çıktı

20 Haziran 2022 Pazartesi, 18:05

Olimpiakos, geçen sezon Monaco'dan kadrosuna kattığı Henry Onyekuru'nun bonservis bedelini belirledi.

Daily Post'ta yer alan habere göre; Yunan ekibinin teknik direktörü Pedro Martins'in planları arasında yer almayan Nijeryalı kanat oyuncusu için 5 milyon Euro'luk bir bonservis geliri bekliyor.

GALATASARAY İLE YAKIN İLİŞKİLER

25 yaşındaki futbolcuyla Galatasaray ve Beşiktaş'ın ilgilendiğinin altı çizilirken, Onyekuru'nun 3 kez kiralandığı Galatasaray ile yakın ilişkileri olduğu vurgulandı.

Geçen yaz Olimpiakos'un Monaco'dan 4.5 milyon euro ödeyerek kadrosuna kattığı Onyekuru, Yunan temsilcisinde 27 maçta sahaya çıkarken 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.