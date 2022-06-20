Henry Onyekuru'nun bonservis bedeli ortaya çıktı

Yunanistan Ligi ekibi Olimpiakos'un, Süper Lig kulüpleri Galatasaray ve Beşiktaş'ın gündemine gelen Henry Onyekuru için 5 milyon Euro bonservis bedeli beklediği iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
20 Haziran 2022 Pazartesi, 18:05
Henry Onyekuru'nun bonservis bedeli ortaya çıktı
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Olimpiakos, geçen sezon Monaco'dan kadrosuna kattığı Henry Onyekuru'nun bonservis bedelini belirledi.

Daily Post'ta yer alan habere göre; Yunan ekibinin teknik direktörü Pedro Martins'in planları arasında yer almayan Nijeryalı kanat oyuncusu için 5 milyon Euro'luk bir bonservis geliri bekliyor.

GALATASARAY İLE YAKIN İLİŞKİLER

25 yaşındaki futbolcuyla Galatasaray ve Beşiktaş'ın ilgilendiğinin altı çizilirken, Onyekuru'nun 3 kez kiralandığı Galatasaray ile yakın ilişkileri olduğu vurgulandı.

Geçen yaz Olimpiakos'un Monaco'dan 4.5 milyon euro ödeyerek kadrosuna kattığı Onyekuru, Yunan temsilcisinde 27 maçta sahaya çıkarken 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.


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