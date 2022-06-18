Son Dakika: Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Okan Buruk oldu

Galatasaray teknik direktör Okan Buruk ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.

cumhuriyet.com.tr
18 Haziran 2022 Cumartesi, 22:20
Son Dakika: Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Okan Buruk oldu
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Galatasaray Kulübü'nde Dursun Özbek'in göreve gelmesinin ardından yapılan değerlendirmelerde teknik direktörlük için karar kılındı.

Sarı-kırmızılılarda yeni sezonda teknik direktör Okan Buruk oldu.

Galatasaray’da ilk önce ülkesinde bulunan Domenec Torrent İstanbul’a çağırılacak. Torrent ile yolların ayrılmasından sonra sarı-kırmızılar Okan Buruk ismini açıklayacak.|


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