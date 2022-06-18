Son Dakika: Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Okan Buruk oldu
Galatasaray teknik direktör Okan Buruk ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.
Galatasaray Kulübü'nde Dursun Özbek'in göreve gelmesinin ardından yapılan değerlendirmelerde teknik direktörlük için karar kılındı.
Sarı-kırmızılılarda yeni sezonda teknik direktör Okan Buruk oldu.
Galatasaray’da ilk önce ülkesinde bulunan Domenec Torrent İstanbul’a çağırılacak. Torrent ile yolların ayrılmasından sonra sarı-kırmızılar Okan Buruk ismini açıklayacak.|
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