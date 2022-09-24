Hentbolda iki uluslararası organizasyon Türkiye'de yapılacak
2023 17 Yaş Altı Kadınlar EHF Şampiyonası'nın bir ayağı Ankara'da, 17 Yaş Altı Plaj Hentbolu Avrupa Şampiyonası ise İzmir'de gerçekleştirilecek.
Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF), 2023 17 Yaş Altı Kadınlar EHF Şampiyonası'nın bir ayağı ile 17 Yaş Altı Plaj Hentbolu Avrupa Şampiyonası'nın Türkiye'de düzenleneceğini açıkladı.
Türkiye Hentbol Federasyonundan (THF) yapılan açıklamaya göre, EHF İcra Komitesi, Lüksemburg'da gerçekleştirdiği toplantıda söz konusu iki organizasyonun Türkiye'de düzenlenmesine karar verdi.
Komite, 2023 17 Yaş Altı Kadınlar EHF Şampiyonası'nın bir ayağının 5-13 Ağustos 2023 tarihlerinde Ankara'da, diğer ayağının ise Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenmesi yönünde karar aldı.
İcra Komitesi, 17 Yaş Altı Plaj Hentbolu Avrupa Şampiyonası'nın da 29 Haziran-2 Temmuz 2023 tarihlerinde İzmir'de gerçekleştirilmesini kararlaştırdı.
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