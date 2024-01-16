Hertha Berlin'i sarsan ölüm haberi

Yayınlanma: 16.01.2024 - 16:56

Güncelleme: 16.01.2024 - 16:56

Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Hertha Berlin, kulüp başkanı Kay Bernstein'in ölümüyle sarsıldı.

Alman ekibinden yapılan açıklamada, 43 yaşındaki başkan Bernstein'in hayatını kaybettiği belirtildi.

Hertha Berlin'den yapılan açıklamada, Bernstein'in beklenmedik vefatı nedeniyle kulüp ve çalışanların büyük bir üzüntü duyduğu kaydedildi ve, "Tüm Hertha ailesi Kay'in vefatının yasını tutuyor. Bu zor zamanda herkesin ailesinin mahremiyetine saygı göstermesini rica ediyoruz" denildi.

Kay Bernstein

