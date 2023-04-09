Heung-min Son, Kuzey Londra temsilcisiyle tarihe geçti

Güney Koreli oyuncu Heung-min Son, Tottenham formasıyla Premier Lig’de 100 gole ulaşan 2. futbolcu oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09 Nisan 2023 - 14:48
Heung-min Son, Kuzey Londra temsilcisiyle tarihe geçti
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İngiltere Premier Lig’in 30. haftasında Tottenham, konuk ettiği Brighton & Hove Albion’u 2-1 mağlup etti.

Mücadelede takımının ilk golünü atan Güney Koreli yıldız Heung-min Son, kaydettiği bu golle birlikte Tottenham formasıyla Premier Lig’de Harry Kane’in ardından 100 gole ulaşan 2. futbolcu oldu. Söz konusu maçta Kuzey Londra ekibinin 2. golünü atan Harry Kane ise ligde çıktığı 309. maçında 206. golünü kaydederken, bu sezon ise 23. golüne imza atmış oldu.

Son, lacivert-beyazlı ekiple ligde 260. maçına çıkarken, 100. golüne ulaştı ve maç başına 0.38 gol ortalaması yakaladı. 30 yaşındaki futbolcu, söz konusu maçlarda 56 kez de asist katkısı sağladı.


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