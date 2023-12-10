Heyecan dolu maçta gülen taraf Onvo Büyükçekmece Basketbol oldu!
Büyükçekmece Basketbol, Süper Lig'in 11. haftasında kendi evinde ağırladığı TOFAŞ'ı 84-82 mağlup etti.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Onvo Büyükçekmece Basketbol, TOFAŞ'ı 84-82 mağlup etti.
Salon: Gazanfer Bilge
Hakemler: Can Mavisu, Ziya Özorhon, Göksun Öz
Onvo Büyükçekmece Basketbol: Reed 22, Perez 17, Upson 6, Erdi Gülaslan 5, Bruinsma 8, Ray 20, Leon Apaydın, Emircan Koşut 6, Yesukan Onar, Ata Kahraman
TOFAŞ: Winston 17, Obrien 13, Sakic 13, Wiley 4, Mustafa Kurtuldum 1, Özgür Cengiz 12, Tevfik Akdamar 3, Prewitt 11, Tolga Geçim 8, Ege Demir
1. Periyot: 14-12
Devre: 44-38
3. Periyot: 65-59
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