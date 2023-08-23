Hibernian - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda İskoç kulüp Hibernian ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:45'te başlayacak.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off heyecanı başlıyor.
Unai Emery yönetimindeki Aston Villa, deplasmanda Lee David Johnson'ın takımı Hibernian ile karşılaşacak.
HIBERNIAN - ASTON VILLA MAÇI SAAT KAÇTA?
İskoçya'nın başkenti Edinburgh'da bulunan Easter Road Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:45'te başlayacak.
HIBERNIAN - ASTON VILLA MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Ricardo De Burgos Bengoetxea'nın yöneteceği karşılaşmanın ülkemizde herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.
Hibernian, bir önceki turda İsviçre ekibi Luzern'i iki maçın toplamında 5-3 mağlup ederek elemişti.
Aston Villa ise turnuvaya bu aşamada katılıyor.
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