Hibernian - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 23.08.2023 - 11:14

Güncelleme: 23.08.2023 - 11:14

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off heyecanı başlıyor.

Unai Emery yönetimindeki Aston Villa, deplasmanda Lee David Johnson'ın takımı Hibernian ile karşılaşacak.

HIBERNIAN - ASTON VILLA MAÇI SAAT KAÇTA?

İskoçya'nın başkenti Edinburgh'da bulunan Easter Road Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:45'te başlayacak.

HIBERNIAN - ASTON VILLA MAÇI HANGİ KANALDA?



İspanyol hakem Ricardo De Burgos Bengoetxea'nın yöneteceği karşılaşmanın ülkemizde herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.

Hibernian, bir önceki turda İsviçre ekibi Luzern'i iki maçın toplamında 5-3 mağlup ederek elemişti.

Aston Villa ise turnuvaya bu aşamada katılıyor.