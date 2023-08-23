Hibernian - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda İskoç kulüp Hibernian ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.08.2023 - 11:14
Hibernian - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off heyecanı başlıyor.

Unai Emery yönetimindeki Aston Villa, deplasmanda Lee David Johnson'ın takımı Hibernian ile karşılaşacak.

HIBERNIAN - ASTON VILLA MAÇI SAAT KAÇTA?

İskoçya'nın başkenti Edinburgh'da bulunan Easter Road Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:45'te başlayacak.

HIBERNIAN - ASTON VILLA MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Ricardo De Burgos Bengoetxea'nın yöneteceği karşılaşmanın ülkemizde herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.

Hibernian, bir önceki turda İsviçre ekibi Luzern'i iki maçın toplamında 5-3 mağlup ederek elemişti.

Aston Villa ise turnuvaya bu aşamada katılıyor.


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