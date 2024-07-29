Hidayet Haydarov, Paris 2024'te altın madalyaya uzandı!
Azerbaycanlı Hidayet Haydarov, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda judo branşında erkekler 73 kiloda altın madalya elde etti.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın üçüncü gününde yapılan judo müsabakalarında erkekler 73 kiloda Azerbaycanlı sporcu Hidayet Haydarov, altın madalya kazandı.
Champ de Mars Arena'da gerçekleştirilen müsabakaların finalinde Fransız Joan-Benjamin Gaba'yı yenen Hidayet Haydarov, altın madalyayı boynuna taktı.
Bu kategoride bronz madalyayı, Japon Soichi Hashimoto ile Moldovalı Adil Osmanov paylaştı.
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