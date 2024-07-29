Hidayet Haydarov, Paris 2024'te altın madalyaya uzandı!

Azerbaycanlı Hidayet Haydarov, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda judo branşında erkekler 73 kiloda altın madalya elde etti.

AA
Yayınlanma: 29.07.2024 - 22:42
Hidayet Haydarov, Paris 2024'te altın madalyaya uzandı!
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın üçüncü gününde yapılan judo müsabakalarında erkekler 73 kiloda Azerbaycanlı sporcu Hidayet Haydarov, altın madalya kazandı.

Champ de Mars Arena'da gerçekleştirilen müsabakaların finalinde Fransız Joan-Benjamin Gaba'yı yenen Hidayet Haydarov, altın madalyayı boynuna taktı.

Bu kategoride bronz madalyayı, Japon Soichi Hashimoto ile Moldovalı Adil Osmanov paylaştı.


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