Hidayet Türkoğlu, TBF seçimine katılacaklara yönelik sitem etti
Mevcut TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF seçimine katılacaklara yönelik sitem içeren bir paylaşım yaptı.
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile seçimlere katılacak adaylara yönelik üstü kapalı bir sitemde bulundu.
Türkoğlu'nun, sosyal medyada paylaşımındaki sözleri şu şekilde:
"Türkiye Basketbol Federasyonu’nun yeni dönem başkanlık seçimleri için yaptığım açıklamada sürecin demokratik olmasını istediğimi belirtmiştim. Görüyorum ki bazıları Türk basketboluna değer katacak projeler üretmek yerine duruşu olmayan kişi ve kurumlara yalan haber yaptırıyor.
Böyle kazanamazsınız! Bilin ki basketbolumuz kaybeder! Siz de gün gelir utanç dolu yüzle camiaya hesap verirsiniz."
NE OLMUŞTU?
Hidayet Türkoğlu bugün medyada çıkan ve kendisinin TBF seçimlerine aday olmayacağına dair iddiaları sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yalanlamıştı.
TBF BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?
TBF Başkanlığı için Harun Erdenay ve Erman Kunter, adaylıklarını geçtiğimiz süreçte açıklamışlardı.
Türkiye Basketbol Federasyonu’nun yeni dönem başkanlık seçimleri için yaptığım açıklamada sürecin demokratik olmasını istediğimi belirtmiştim. Görüyorum ki bazıları Türk basketboluna değer katacak projeler üretmek yerine duruşu olmayan kişi ve kurumlara yalan haber yaptırıyor.— Hidayet Türkoğlu (@hidoturkoglu15) October 6, 2021
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