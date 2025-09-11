Hikmet Karaman'ın yeni takımı belli oldu!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
11.09.2025 12:05:00
TFF 1. Lig ekiplerinden Iğdır FK, teknik direktörlük görevi için Hikmet Karaman ile prensip anlaşmasına vardı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Iğdır FK, yeni teknik direktörü için geri sayıma geçti.

Iğdır FK, teknik direktörlük görevi için Hikmet Karaman ile anlaşma sağladı.

Hikmet Karaman son olarak Moldova ekibi FC Zimbru Kişinev'de görev aldı ve 18 maçta 2.11 puan ortalamasını tutturdu. Moldova temsilcisini Avrupa Kupaları'na götürdü. Karaman, Süper Lig'de ise 2023-2024 sezonunda Adana Demirspor'u çalıştırdı.

Sezona Çağdaş Çavuş ile başlayan Iğdır FK, bu sezon oynadığı 4 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 5 puan topladı.

