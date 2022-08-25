Hikmet Karaman'a hakaret eden sanığa 2 yıla kadar hapis istemi
Yukatel Kayserispor'u çalıştırdığı dönemde teknik direktör Hikmet Karaman'a 'kel' diye hakaret eden Fatih D., 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası cezası istemiyle yargılanıyor.
Yukatel Kayserispor'da teknik direktörlük yaptığı dönemde, sosyal medya hesabından Hikmet Karaman'a 'kel' diyerek hakaret ettiği iddiasıyla Fatih D. hakkında 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Olay, geçtiğimiz yıl 6 Mart'ta Kayseri'de meydana geldi. İddiaya göre, Kayserispor eski teknik direktörü Hikmet Karaman, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Fatih D. isimli bir kişi ise söz konusu paylaşımın altına, küfürlü bir yazı yazdı. Ardından da 'Sus kel' şeklinde yorum yaptı.
Şikayet üzerine şüpheli Fatih D. hakkında Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma yürütülerek iddianame düzenlendi. İddianame kapsamında, 'sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret'suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi hakimi Birol Küçük tarafından kabul edilen iddianamede ifadesine de yer verilen Fatih D., "Söz konusu sosyal medya hesabı bana ait. İddia edilen paylaşımları yaptığım için çok pişmanım. Hikmet Karaman'dan da özür dilerim" dedi.
Sanık Fatih D. önümüzdeki günlerde ilk kez hakim karşısına çıkacak.
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