Trabzonspor, Jean Philippe Gbamin transferinde sona geldi
Spor Toto Süper Lig ekibi Trabzonspor, Everton'da forma giyen Fildişili önlibero Jean-Philippe Gbamin'i kadrosuna kiralık olarak katıyor.
Dün akşam UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Danimarka temsilcisi Kopenhag'a sürpriz bir şekilde elenen ve yoluna Avrupa Ligi gruplarında devam edecek olan Trabzonspor, Avrupa Ligi'ne iddialı bir giriş yapmak istiyor. Bu bağlamda bordo-mavili ekipte transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
A Spor'un haberine göre; Karadeniz temsilcisi, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton forması giyen 26 yaşındaki önlibero Jean-Philippe Gbamin'i kiralık olarak renklerine bağlıyor.
Fildişili oyuncu yarın 16.50'de İstanbula gelecek ve ardından Trabzon'a geçecek.
2019 yılında Mainz'dan Everton'a transfer olan Gbamin, takımında yeteri kadar forma şansı bulamıyordu. Everton ile 6 maçta forma giyen orta saha oyuncusu, geçen sezon kiralık olarak gittiği CSKA Moskova'da 13 maçta forma giymişti.
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