Hırvat basketbolcu Krunoslav Simon'un yeni takımı belli oldu!

Basketbol Süper Ligi ekibi Anadolu Efes'ten ayrılan Hırvat basketbolcu Krunoslav Simon, ülkesinin takımı Cedevita Junior'a transfer oldu.

cumhuriyet.com.tr
25 Eylül 2022 Pazar, 16:39
Hırvat basketbolcu Krunoslav Simon'un yeni takımı belli oldu!
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Anadolu Efes formasını 5 yıl terlettikten sonra ayrılan Hırvat forvet Krunoslav Simon'un yeni takımı belli oldu.

Hırvatistan ekibi Cedevita Junior, 37 yaşındaki tecrübeli oyuncuyu kadrosuna kattığını açıkladı. Hırvat ekibinden yapılan açıklamada, "Son iki yılın Avrupa Şampiyonu Krunoslav Simon'u kadromuza kattık" ifadeleri kullanıldı.

2017-2022 yılları arasında Anadolu Efes forması giyen Simon, bu süreçte çıktığı 258 maçta 10.1 sayı ortalamasıyla oynadı.


Basketbol Süper Ligi anadolu efes Krunoslav Simon Cedevita Junior

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