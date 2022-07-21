Vasilije Micic ve Shane Larkin 1 yıl daha Anadolu Efes'te!
Anadolu Efes Spor Kulübü Genel Direktörü Alper Yılmaz, Micic ve Larkin'in kariyerlerine 1 sezon daha Anadolu Efes'te devam edeceğini duyurdu.
Anadolu Efes'in yıldızlarından Vasilije Micic ve Shane Larkin'in 1 yıl daha takımda kalacağı belirtildi.
Anadolu Efes Spor Kulübü Genel Direktörü Alper Yılmaz da Twitter hesabından yaptığı açıklamada Vasilije Micic'in yanı sıra Shane Larkin'in de takımda kalacağını açıkladı. Yılmaz yaptığı açıklamada, "Shane ve Vasa önümüzdeki sezon da bizimle beraber olacaklar. Hep birlikte üçüncü kupa hedefiyle ilerleyeceğiz" ifadelerini kullandı.
RAZNATOVIC DE AÇIKLADI
Sırp oyuncun Vasilije Micic'in menajeri Misko Raznatovic yaptığı açıklamada, oyuncusunun kariyerine 1 sezon daha Anadolu Efes'te devam edeceğini duyurdu. Geçtiğimiz haftalarda Sırp yıldıza NBA takımlarının ilgisi olduğuna dair haberler çıkmıştı. Bilindiği gibi Vasilije Micic'in NBA'deki hakları şu anda Oklahoma City Thunder'da bulunuyor.
Euroleague'i bu sezon sayı kralı olarak tamamlayarak Anadolu Efes'in şampiyonluğunda büyük rol oynayan Micic, 18.2 sayı ve 4.6 asist ortalamalarıyla sezona damga vurmuş ve son iki Final Four'un en değerli oyuncusu olmayı başarmıştı.
Shane Larkin, Anadolu Efes'in üst üste kazandığı 2 Euroleague şampiyonluğunda Micic ile birilkte büyük katkı sağlamıştı.
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