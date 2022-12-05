Hırvat yıldız Ivan Perisic, Davor Suker'in Dünya Kupası rekorunu kırdı

05 Aralık 2022 Pazartesi, 21:51

2022 FIFA Dünya Kupası Son 16 Turu'nda Japonya ile Hırvatistan karşılaştı. Hırvatistan, normal süresi 1-1 biten karşılaşmada penaltılar ile Japonya’yı 3-1’lik skor ile geçti.

Hırvatistan’da Ivan Perisic, 55’inci dakikada attığı gol ile Avrupa Şampiyonaları ve Dünya Kupaları'nda çıktığı karşılaşmalarda toplam 10 gol atarak Davor Suker’in bu iki organizasyonda elinde bulundurduğu 9 gollük rekorunu kırdı.

Öte yandan Perisic, Japonya’ya attığı gol sonrası Davor Suker’in Dünya Kupaları’nda attığı 6 gole de ortak oldu. Ivan Perisic, bir üst turlarda bir gol daha atması durumunda Dünya Kupası’nda Hırvatistan formasıyla en çok gol atan oyuncu olacak.

Hırvatistan’ın çeyrek finaldeki rakibi günün bir diğer karşılaşması olan Brezilya-Güney Kore maçının galibi olacak.