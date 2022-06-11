Hırvatistan, Danimarka deplasmanında tek golle kazandı
UEFA Uluslar Ligi'nde Hırvatistan, deplasmanda Danimarka'yı mağlup etti. Süper Lig ekibi Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Andreas Cornelius, mücadeleye ilk 11'de başladı.
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Hırvatistan, Danimarka deplasmanına konuk oldu. Hırvatistan, karşılaşmadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Mücadelenin ilk yarısı golsüz geçildi ve takımlar soyunma odasına 0-0 eşitlikle gitti. İkinci yarıda Hırvatistan'dan Mario Pasalic, 69. dakikada sahneye çıktı ve takımına 3 puanı kazandırdı.
Danimarka'da, Trabzonspor forması giyen Andreas Cornelius, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 61 dakika sahada kaldı. Galatasaraylı Victor Nelsson ise karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı. Beşiktaş'a veda eden Domagoj Vida da maçta süre almadı.
Bu sonucun ardından Hırvatistan, 4 puana yükseldi. Danimarka 6 puanda kaldı.
Video Haberler
- İndirimli şeker alabilmek için birbirlerini ezdiler
- Eczacıbaşı’ndan kayıp helikoptere ilişkin açıklama
- Akıl almaz görüntüler: 'Şok geçirsin' diye saldırdılar
- Günlük kiralık dairede yangın: Alevler çatıyı sardı!
- Davutoğlu'nun pazar ziyaretinde gerginlik
- 'Her şeyimizi sattınız, siz de bunlara göz yumdunuz!'
- Şerdil Dara Odabaşı'dan 'haciz' açıklaması
- 'Tıynetine ve meşrebine veriyoruz'
- Akaryakıt zammını kontak kapatarak protesto ettiler
- 'Bir avuç insan paramparça etti'
En Çok Okunan Haberler
-
- Akşener'den adaylık açıklaması
- Cumhur'da dikkat çeken düşüş
- Davutoğlu'nun pazar ziyaretinde gerginlik
- Gerici Akit, Defne Samyeli'yi hedef aldı
- Benzin ve otogaza bu gece bir zam daha geliyor
- Türkiye’nin isim değişikliğini masada
- AKP'li Yiğit Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na atandı
- Kulislerde neler konuşuluyor?
- 'Masanın arkasında anlat, biz din adamıyız'
- 'Şahenk, Sabancı, Zorlu, Özdemir sanık!'