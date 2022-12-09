Hırvatistan Teknik Direktörü Zlatko Dalic: 'Bu galibiyet Hırvat halkı için'
Hırvatistan Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Zlatko Dalic, Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde eledikleri Brezilya mücadelesinin ardından açıklamalarda bulundu. Dalic, "Hırvatlar her zaman başarılı olur. Tüm oyunculara tebrikler, hepsi gerçekten harikaydı" dedi.
Brezilya'yı penaltılarla eleyerek Dünya Kupası'nda yarı finale yükselen Hırvatistan'da teknik direktör Zlatko Dalic, maç sonrası görüşlerini aktardı.
Dalic, "En güçlü takımlardan birini yendik. Sonuna kadar gidiyoruz, gurur duyuyoruz. Hırvatlar her zaman başarılı olur. Tüm oyunculara tebrikler, hepsi gerçekten harikaydı" dedi.
"Elimizden gelenin en iyisini yaptık" diyen 56 yaşındaki teknik direktör, "Bizi izleyen, bizimle ilgili yazan herkese teşekkür ederiz. Bu galibiyet Hırvat halkı için, hepimiz için. Hırvatistan'ın kazanabileceğini gösterdik. İkinci kez yarı finale kalıyoruz. Bu çılgınlık. Herkese çok teşekkür ederim" diye konuştu.
Hırvatistan, yarı finalde Hollanda - Arjantin eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
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