Hocası açıkladı: Rıdvan Yılmaz sahalardan 10 gün uzak kalacak
İskoçya Ligi ekiplerinden Glasgow Rangers forması giyen Rıdvan Yılmaz sakatlığı sebebiyle 10 gün sahalardan uzak kalacak.
Milli futbolcu Rıdvan Yılmaz, sakatlandı.
İskoç ekibinin Şampiyonlar Ligi elemelerinde Servette ile oynayacağı maç öncesi açıklamalarda bulunan teknik direktör Michael Beale oyuncusu hakkında bilgi verdi.
Beale, 22 yaşındaki sol bekin 10 gün sahalardan uzak kalacağını belirterek, ''Rıdvan Yılmaz'ın ufak bir sakatlığı var Morton maçında sahalara dönecek'' ifadelerini kullandı.
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