Hocası açıkladı: Rıdvan Yılmaz sahalardan 10 gün uzak kalacak

İskoçya Ligi ekiplerinden Glasgow Rangers forması giyen Rıdvan Yılmaz sakatlığı sebebiyle 10 gün sahalardan uzak kalacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.08.2023 - 16:05
Hocası açıkladı: Rıdvan Yılmaz sahalardan 10 gün uzak kalacak
Abone Ol google-news

Milli futbolcu Rıdvan Yılmaz, sakatlandı.

İskoç ekibinin Şampiyonlar Ligi elemelerinde  Servette ile oynayacağı maç öncesi açıklamalarda bulunan teknik direktör Michael Beale oyuncusu hakkında bilgi verdi.

Beale, 22 yaşındaki sol bekin 10 gün sahalardan uzak kalacağını belirterek, ''Rıdvan Yılmaz'ın ufak bir sakatlığı var Morton maçında sahalara dönecek'' ifadelerini kullandı.


rıdvan yılmaz glasgow rangers sakatlık

İlgili Haberler

Rıdvan Yılmaz, İskoç Ligi ile Türkiye'yi kıyasladı

Rıdvan Yılmaz, İskoç Ligi ile Türkiye'yi kıyasladı
Rangers'ın Rıdvan Yılmaz kararı belli oldu!

Rangers'ın Rıdvan Yılmaz kararı belli oldu!
Rıdvan Yılmaz oynadı, Rangers 4 golle kazandı

Rıdvan Yılmaz oynadı, Rangers 4 golle kazandı

En Çok Okunan Haberler