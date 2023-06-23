Rıdvan Yılmaz, İskoç Ligi ile Türkiye'yi kıyasladı

Yayınlanma: 23.06.2023 - 11:57

Güncelleme: 23.06.2023 - 11:57

Beşiktaş'ın altyapısında yetişen ve geçtiğimiz sezonun başında Glasgow Rangers'a transfer olan milli oyuncu Rıdvan Yılmaz, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

Şu anda tatilde olduğunu ancak Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nde çalışmalarına devam ettiğini söyleyen Rıdvan Yılmaz, ''Bütün kupaları kazanarak Beşiktaş'a veda ettim. Kazanabileceğim her şeyi kazandım Beşiktaş'ta. Ayrılırken havalimanına gidene kadar ağladım. Bana hazırlanan videoları izleyemedim bile'' ifadelerini kullandı.

"TARAFTARLARI FARKLI SEVİNİYOR"

İskoç taraftarının kendisine çok yardımcı olduğunu belirten Rıdvan, ''Rangers'a gittiğim ilk günden beri çok sıcak karşılandım. İskoçlar inanılmaz iyi insanlar. İnsanlar çok yardımcı oldular. Dil konusunda, alışma sürecinde herkesin yardımı oldu. Gittiğim ilk günden itibaren hiçbir soru işareti kalmadı kafamda. Orada tek başıma yaşıyorum, maç günlerinde İskoçya'da kamp yok. Maç günleri evdeyim. Maç günleri 3 saat önce toplanıyoruz, yemek yiyoruz ve maça geçiyoruz'' dedi.

Glasgow Rangers taraftarını çok garipsediğini belirten Rıdvan Yılmaz, ''Rangers'a ilk gittiğimde taraftarların tutkusunu çok garipsedim. Taraftarları inanılmaz, daha farklı seviniyorlar, daha farklı ses tonu var'' dedi.

''KİLO ALACAKSIN DEDİLER''

Rangers'a transfer olduğunda yeterli fiziksel seviyesi olmadığını söyleyen Rıdvan Yılmaz, ''Futbolcular inanılmaz çalışmayı seviyorlar. Fiziksel olarak gittiğimde yeterli seviyem yoktu. Gittiğimde 62 kiloydum, 65 kilo olunca daha sağlam olacaksın dediler bana. Kilo alacaksın, yağdan alma kastan kilo al diyorlardı bana. Şu anda 67 kiloyum. Çalıştığın zaman orada göze batmıyorsun, çalışmadığında batıyorsun. Çünkü orada herkes çalışıyor. İnsana adapte ediyorlar çalışma isteğini'' ifadelerini kullandı.

''LİG ÇOK SERT''

İskoç Ligi'nin çok sert olduğunu belirten milli oyuncu, ''Lig olarak ve kapasite olarak biraz fiziksel olarak bize göre yüksekteler. Her oyuncu çok kuvvetli. Lig çok sert, biz büyük takım olduğumuz için rakipler geri çekilerek oynuyor bize'' dedi.

''FORMAYI KAPTIM, SAKATLIK YAŞADIM''

Sakatlığı ile ilgili de konuşan Rıdvan Yılmaz, ''Arka adalemde sakatlık yaşadım, 4 ay oynayamadım. Napoli maçında Şampiyonlar Ligi'nde oynamıştım, formayı kapmıştım. İnanılmaz oynamıştım, yorulmuştum. Arka adalemde ağrı hissettim. O maçta ağır bir sakatlık yaşadım. Sonra uzun bir süre oynayamadım zaten'' dedi.

Rıdvan Yılmaz, kendisinin yerine transfer edilen Masuaku ile ilgili, ''Beşiktaş'ı takip ediyorum. Masuaku iyi oyuncu, Premier Lig'de oynamış oyuncu. İnşallah daha başarılı olur. Beşiktaş'a yararlı olacak her oyuncunun gelmesi beni mutlu eder.'' yorumunu yaptı.

''ÇOK ÇALIŞTIM BURAYA GELMEK İÇİN''

Rıdvan Yılmaz, geçmişe dönsen Rıdvan Yılmaz'a ne söylemek isterdin sorusuna, ''Geçmişteki Rıdvan'a dönsem aynen bu yolda devam et derdim. Çok çalıştım buralara gelmek için. İlk yaz tatilimi ilk şampiyon olduğum seneden sonra yaptım. O ana kadar hep çalıştım. Eski Rıdvan olsaydı yine aynı şeyleri yap derdim'' ifadelerini kullandı.

''MAŞALLAHI VAR''

Arda Güler'in performansına da değinen Rıdvan Yılmaz, ''Arda Güler'in maşallahı var. İnşallah böyle devam eder. İnşallah çok iyi yerlere gelecek" dedi.

''İNŞALLAH FUTBOLU BEŞİKTAŞ'TA BIRAKIRIM''

Son olarak Beşiktaş'a değinen genç futbolcu Rıdvan Yılmaz, ''Kariyer planım arasında şu aşamada Türkiye'ye dönme düşüncem yok. Vodafone Park'ta top oynamayı özledim. Beşiktaş taraftarının Rıdvan, Rıdvan diye bağırışlarını, gol attıktan sonra sevinçlerini özledim. İnşallah futbolu Beşiktaş'ta bırakırım'' dedi.