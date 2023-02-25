Hoffenheim - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Milli futbolcular Ozan Kabak ile Salih Özcan'ı karşı karşıya getirecek maçta Hoffenheim, Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 22. haftasında kendi sahasında Borussia Dortmund'u konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 17:30'da başlayacak.
Bundesliga'da 22. hafta heyecanı yaşanıyor.
Milli futbolcu Ozan Kabak'ın formasını giydiği Hoffenheim, bir diğer milli futbolcu Salih Özcan'ın takımı Borussia Dortmund'u konuk edecek.
HOFFENHEIM - BORUSSIA DORTMUND MAÇI SAAT KAÇTA?
PreZero Arena'da oynanacak mücadele TSİ 17:30'da başlayacak.
HOFFENHEIM - BORUSSIA DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA?
Alman hakem Martin Petersen'in yöneteceği mücadele beIN Sports 4 ve Tivibu Spor 1 kanalından naklen yayımlanacak.
Hoffenheim, ligde oynadığı son maçta Augsburg deplasmanından 1-0 yenik ayrılmıştı.
Borussia Dortmund ise kendi evinde konuk ettiği Hertha Berlin'i 4-1 mağlup etmişti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Özdağ'dan seçimle ilgili çarpıcı iddialar
- Konya'da korkutan deprem!
- '7.2 ve 7.4 büyüklüğünde deprem bekliyoruz'
- Ebrar'ın yeni takımı belli oldu! Servet değerinde maaş
- 'Keşkesi olmayan bir belediye başkanıyım'
- AKP'li Tayyar'dan MHP'li Atay'a şok suçlamalar
- Zehir zemberek sözlerle istifa etti
- 'Ben Sedat Peker'e benzemem, yargılanacaklar!'
- 'Parti olarak Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istiyoruz'
- Tribünde 'Erdoğan istifa' pankartı!