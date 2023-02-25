Hoffenheim - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 25 Şubat 2023 - 11:12

Güncelleme: 25 Şubat 2023 - 11:12

Bundesliga'da 22. hafta heyecanı yaşanıyor.

Milli futbolcu Ozan Kabak'ın formasını giydiği Hoffenheim, bir diğer milli futbolcu Salih Özcan'ın takımı Borussia Dortmund'u konuk edecek.

HOFFENHEIM - BORUSSIA DORTMUND MAÇI SAAT KAÇTA?

PreZero Arena'da oynanacak mücadele TSİ 17:30'da başlayacak.

HOFFENHEIM - BORUSSIA DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA?



Alman hakem Martin Petersen'in yöneteceği mücadele beIN Sports 4 ve Tivibu Spor 1 kanalından naklen yayımlanacak.

Hoffenheim, ligde oynadığı son maçta Augsburg deplasmanından 1-0 yenik ayrılmıştı.

Borussia Dortmund ise kendi evinde konuk ettiği Hertha Berlin'i 4-1 mağlup etmişti.