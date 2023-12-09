Hoffenheim dört maç sonra evinde güldü!

Almanya Bundesliga 14. hafta karşılaşmasında Hoffenheim, evinde Bochum ile karşılaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.12.2023 - 09:03
Hoffenheim dört maç sonra evinde güldü!
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Almanya Bundesliga 14. hafta maçında Hoffenheim, sahasında Bochum ile karşılaştı.

PreZero Arena'da oynanan maçı Hoffenheim 3-1 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 32. dakikada kendi kalesine Masovic, 43. dakikada Andrej Kramaric ve 76. dakikada Ihlas Bebou kaydetti. Bochum'un golü 90. dakikada Paciencia'dan geldi.

Hoffenheim'da milli oyuncu Ozan Kabak maçta süre alamadı.

Ev sahibi ekip, bu skorla birlikte ligde 4 maç sonra 3 puan aldı. Bochum da 5 maç sonra kaybetti.

Hoffenheim bu sonuçla puanını 23'e çıkardı. Bochum 13 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Hoffenheim, Leipzig'e konuk olacak. Bochum ise Union Berlin'i ağırlayacak.


Hoffenheim Bochum Bundesliga

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