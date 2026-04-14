Noa Lang sakatlık yaşamıştı: Liverpool'dan reklam panolarında değişiklik!

Liverpool, Galatasaray maçının ardından Anfield'daki reklam panoları için harekete geçti.
İngiliz ekibi, Galatasaray ile oynanan maçta Noa Lang'ın reklam panolarına çarpması ve yaşadığı sakatlığın ardından reklam panolarında değişikliğe gitti.
REKLAM PANOLARINDA DEĞİŞİKLİK
The Athletic'te yer alan haberde, Liverpool'un, Lang'ın yaşadığı ciddi sakatlık sonrası Paris Saint-Germain maçı öncesi reklam panolarında değişiklik yaptığı belirtildi.
Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında bugün (Salı) sahasında Paris Saint-Germain'i konuk edecek. Liverpool, Fransa'daki ilk maçta PSG'ye 2-0'lık skorla kaybetmişti.
GALATASARAY MAÇINDA NE OLMUŞTU?
Galatasaray forması giyen Noa Lang, Liverpool ile deplasmanda oynanan maçta reklam panolarına çarpması sonrası yerde kalmış ve Hollandalı futbolcunun parmağında kısmi kopma olmuştu.
Galatasaray, yaşanan sakatlık sonrası UEFA'ya şikayette bulunmuş ve olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.