Hollanda basını duyurdu: Olivier Boscagli'ye Süper Lig devleri talip!

Yayınlanma: 13.08.2024 - 11:22

Güncelleme: 13.08.2024 - 11:22

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray ve Beşiktaş, yine karşı karşıya geldi.

Hollanda basınından Eindhovens Dagblad'da yer alan habere göre; Galatasaray ve Beşiktaş, PSV forması giyen Olivier Boscagli'yi kadrosuna katmak istiyor.

AVRUPA KULÜPLERİ İLGİLENİYOR

Sol stoper ve sol bek oynayabilen 26 yaşındaki oyuncu için iki kulübün girişimde bulundu belirtildi.

Haberde Galatasaray ve Beşiktaş'ın dışında Avrupa'nın üst düzey takımlarından da başarılı stopere ilgisinin olduğu yazıldı.

TAKIMDAN AYRILMASI BEKLENİYOR

PSV'nin en tecrübeli oyuncularından biri olarak gösterilen Boscagli'nin bu sezon takımdan ayrılmasının beklendiği vurgulandı.

Piyasa değeri 27 milyon Euro olarak gösterilen 26 yaşındaki savunmacının PSV'deki sözleşmesi 2025 yılında sona erecek. Hollanda ekibinde toplamda 163 maça çıkan Olivier Boscagli, 10 gol ve 8 asist yaptı.