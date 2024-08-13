Galatasaray'da forma giymişti: Mario Lemina'ya Süper Lig'den talip!
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin, İngiltere Premier Lig'de Wolverhampton forması giyen 30 yaşındaki Gabonlu oyuncu Mario Lemina ile ilgilendiği iddia edildi.
Fenerbahçe, orta saha transferi için büyük uğraş verirken gündeme sürpriz bir isim geldi. Sarı-lacivertlilerin, Wolverhampton'ın Gabonlu 6 numarası Mario Lemina'yı kadrosuna katmak için harekete geçtiği ileri sürüldü.
GALATASARAY'DA FORMA GİYMİŞTİ
İngiliz basını, Galatasaray forması da giyen yıldız oyuncunun yeni durağının Fenerbahçe olabileceğini sayfalarına taşıdı.
2023 yılından beri İngiliz kulübünde forma giyen tecrübeli oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi gelecek yaz sona eriyor.
6 MİLYON EURO'LUK TEKLİF İDDİASI
Piyasa değeri 10 milyon Euro olan Gabonlu futbolcu için Fenerbahçe'nin 6 milyon Euro'luk bir teklifte bulunacağı öne sürüldü.
6 numara dışında 8 numarada da görev yapabilen Lemina, geçen yıl Nice'ten Wolverhampton'a 11 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Lemina'nın bonservisine şimdiye kadar 51.2 milyon Euro ödendi.
336 MAÇTA FORMA GİYDİ
Lorient, Fulham, Juventus, Marsilya, Southampton ve Nice gibi takımların da formasını giyen Mario Lemina, güçlü fiziği ve tekniği ile dikkat çekiyor.
Mario Lemina, kariyerinde 336 karşılaşmada görev alırken 17 gol ve 6 asistle 23 gole katkıda bulundu. Gabon Milli Takımı'nda ise 32 kez forma şansı buldu.
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