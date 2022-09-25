Hollanda - Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Uluslar Ligi'nde Beşiktaşlı Wout Weghorst'un formasını giydiği Hollanda, kendi sahasında Fenerbahçeli Michy Batshuayi ve Galatasaraylı Dries Mertens'i kadrosunda bulunduran Belçika'yı ağırlayacak. Zorlu mücadele saat 21:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
25 Eylül 2022 Pazar, 10:39
Hollanda - Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Abone Ol google-news

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor.

A Ligi'nin 4. Grup'ta Hollanda, kendi sahasında Belçika'yı konuk edecek. Saat 21:45'te başlayacak mücadele S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Hollanda, grubun 5. maçında deplasmanda karşılaştığı Polonya'yı 2-0 mağlup etmişti.

Belçika ise kendi sahasında ağırladığı Galler'i 2-1 mağlup etmişti.


uefa uluslar ligi Hollanda Belçika Wout Weghorst Dries Mertens michy batshuayi

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler