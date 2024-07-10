Hollanda - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Hollanda, EURO 2024 ayrı final maçında İngiltere ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.07.2024 - 11:02
Hollanda - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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EURO 2024 heyecanı sürüyor.

Ronald Koeman yönetimindeki Hollanda, sahasında Gareth Southgate'nin ekibi İngiltere ile karşı karşıya gelecek.

HOLLANDA - İNGİLTERE MAÇI SAAT KAÇTA?

Signal Iduna Park'ta oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

HOLLANDA - İNGİLTERE MAÇI HANGİ KANALDA?

Alman hakem Felix Zwayer'in yöneteceği karşılaşma TRT 1'den naklen yayımlanacak.

Hollanda, EURO 2024 çeyrek final karşılaşmasında Türkiye'yi 2-1 mağlup etmişti.

İngiltere ise 120 dakikası sona eren karşılaşmada İsviçre'yi penaltılarda 5-3 mağlup etmişti.


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