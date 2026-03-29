Hollanda kampındaki Noa Lang'ın son durumu belli oldu

Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Noa Lang, Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool maçında sağ el baş parmağından sakatlanmıştı. Operasyon geçiren ve ardından Hollanda'nın milli takım kampına dahil olan yıldız isimde yeni gelişmeler yaşanıyor.
Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce daha önce yaptığı açıklamada Noa Lang'ın Norveç'e karşı forma giyemeyeceğini belirtmişti. Teknik direktör Ronald Koeman da söz konusu maçta Lang'a yer vermedi.
Norveç maçının ardından Hollanda'da hazırlıklar devam ederken, Noa Lang takımdan ayrı çalışmalarını sürdürüyor. Telegraaf'ta yer alan habere göre Lang'ın Ekvador maçında süre alması bekleniyor.
Hollanda ile Ekvador arasında oynanacak hazırlık maçı 31 Mart Salı akşamı TSİ 21:45'te başlayacak.