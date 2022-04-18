Hollanda Kupası 10 yıl sonra PSV'nin

PSV Eindhoven, 10 yıl sonra Hollanda Kupası'nı kaldırdı. PSV böylece tarihindeki 10. Hollanda Kupası şampiyonluğunu yaşadı.

cumhuriyet.com.tr
18 Nisan 2022 Pazartesi, 00:00
Hollanda Kupası 10 yıl sonra PSV'nin
Abone Ol google-news

Futbolda Hollanda Kupası'nı, Ajax'ı 2-1 mağlup eden PSV kazandı.

Rotterdam kentindeki De Kuip Stadı'nda oynanan finalde, 9 şampiyonluğu bulunan PSV ile geçen yıl da dahil kupayı 20 kez müzesine götüren Ajax karşılaştı.

Ajax, Gravenberch'in 23. dakikada attığı golle öne geçti. Fakat PSV, Gutierrez'in 48 ve Gakpo'nun 50. dakikadaki golleriyle sahadan galip ayrıldı.

PSV, 2012'den bu yana ilk, tarihindeki 10'uncu Hollanda Kupası şampiyonluğunu elde etti.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler