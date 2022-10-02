Hollanda Ligi'nde Ajax ile Go Ahead Eagles yenişemedi!
Hollanda Birinci Futbol Ligi'nde (Eredivisie) Ajax, kendi sahasında ağırladığı Go Ahead Eagles ile 1-1 berabere kaldı.
Hollanda Ligi 8. hafta mücadelesinde Ajax, Go Ahead Eagles ile karşı karşıya geldi.
Johan Cruijff Arena'da oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Ajax'ın golü 45. dakikada Klaassen'den gelirken, Go Ahead'ın golünü 78. dakikada Willumsson kaydetti.
Son olarak da AZ Almaar'a 2-1 kaybeden Ajax, 2 haftadır galibiyete hasret. Ajax, PSV'nin puan kaybettiği haftada en yakın takipçisinden biri ile puan farkını açma şansını tepmiş oldu. Bu puan kaybıyla birlikte Groningen'i 4-1 mağlup eden AZ Alkmaar liderlik koltuğuna oturdu. Ev sahibi ekip 19 puanla ikinci sırada yer aldı. Go Ahead'ın puanı ise 7 oldu.
Sezon başında Trabzonspor'dan Ajax'a transfer olan Ahmetcan Kaplan ise kadroda yer almadı.
Ligin bir sonraki haftasında Go Ahead, Cambuur'u konuk edecek. Ajax ise Volendam deplasmanına gidecek.
Video Haberler
- Karaya vuran caretta carettaya jandarmadan yardım eli
- Ürettiği proje ile teknofest'te 1'inci oldu
- Ön ödemeli devre tatil satışına hapis cezası geliyor
- Altın Portakal, pandemi arasından sonra kortejle başladı
- 4'üncü geleneksel salçalı köfte ve gastronomi festivali
- Çöp evden kaçıp veteriner kliniğine sığındı
- Bisikletle tanişti, bisikletle evlendiler
- Bacağını kaybettikten sonra voleybolla hayata tutundu
- Yerde bulup beslediği ebabil yanından ayrılmıyor
- 70 kilo ağırlığında yayın balığı yakaladı
En Çok Okunan Haberler
-
- İran Türkiye'ye gazı kesiyor
- Cinayetin sebebi belli oldu
- İmamoğlu'ndan adaylık yanıtı
- Ölü sayısı dehşet boyutlarda
- Sokakta vurulan MHP'li yönetici hayatını kaybetti
- 'Yalanlarınla milli güvenlik sorunu haline geldin'
- AKP, EYT ile emekli olacak kişi sayısını açıkladı
- 'Yok oluşumuzun hızı yükselecek'
- 'Cesaretin ve yüreğin varsa...'
- Şiddetin boyutlarını anlattı...