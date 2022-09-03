Hollanda Ligi'nde PSV Eindhoven, Twente'ye mağlup oldu!
Hollanda Ligi'nde (Eredivisie) PSV Eindhoven, deplasmanda karşılaştığı Twente'ye 2-1 mağlup oldu.
Eredivisie'de PSV Eindhoven, Twente deplasmanına konuk oldu. Ligin 5. haftasında oynanan müsabakayı ev sahibi Twente 2-1'lik skorla kazandı.
Twente'ye galibiyeti getiren golleri 17 ve 24. dakikada Vaclav Cerny kaydetti. PSV'nin tek golü 55. dakikada Guus Til'den geldi.
Bu sonucun ardından Twente 12 puana yükseldi. PSV Eindhoven 12 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Twente, AZ Alkmaar deplasmanına gidecek. PSV Eindhoven, sahasında Waalwijk'ı ağırlayacak.
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