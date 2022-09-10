Hollanda Ligi'nde Fortuna Sittard ile NEC Nijmegen yenişemedi!
Hollanda Birinci Futbol Ligi'nde (Eredivisie) milli futbolcular Burak Yılmaz ve Oğuzhan Özyakup'un formasını giydiği Fortuna Sittard, deplasmanda karşılaştığı NEC Nijmegen ile 1-1 berabere kaldı.
Eredivisie'nin 6. haftasında NEC Nijmegen ile Fortuna Sittard karşı karşıya geldi.
Goffert Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlik ile tamamlanırken, Fortuna Sittard'ın golü 71. dakikada Oğuzhan Özyakup'tan geldi. Ev sahibi NEC Nijmegen'in golü ise 90+5'de Pedro Marques'den geldi.
Fortuna Sittard formasıyla ilk resmi maçına çıkan Oğuzhan Özyakup, 62. dakikada dahil olduğu maçın 71. dakikasında takımının tek golünü kaydetmeyi başardı. Golün asisti de Burak Yılmaz'dan geldi. Fortuna Sittard'da forma giyen bir diğer Türk oyuncu Doğan Erdoğan ise 80. dakikada dahil olduğu maçın 89. dakikasında kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Bu sonuçla beraber NEC Nijmegen puanını 7'ye yükseltirken, Fortuna Sittard'da ligdeki ilk puanını almış oldu. Ligin bir sonraki haftasında NEC Nijmegen deplasmanda Utrecht ile karşılaşırken, Fortuna Sittard evinde Excelsior ile karşılaşacak.
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