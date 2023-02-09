Orkun Kökçü'nün takımı Feyenoord'dan destek mesajı

Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 09:09

Güncelleme: 09 Şubat 2023 - 09:09

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen depremler sonrasında yurt dışından destek mesajları gelmeye devam ediyor.

Hollanda Kupası'nda Feyenoord ile Nej Nijmegen karşı karşıya geldi. Mücadeleyi seri penaltı atışlarıyla Feyenoord 5-3 kazandı.

Orkun Kökçü

Mücadele öncesinde, ülkemizde yaşanan ve komşu Suriye'yi de etkileyen deprem felaketini anmak için saygı duruşunda bulunuldu. Orkun Kökçü'lü Feyenoord; saygı duruşuna, destek mesajı içeren tişörtlerle çıktı.







