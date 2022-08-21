Hollanda Ligi'nde Fortuna Sittard, Cambuur'a farklı mağlup oldu!
Hollanda Birinci Futbol Ligi'nde (Eredivisie) Burak Yılmaz'ın formasını giydiği Fortuna Sittard, kendi sahasında ağırladığı Cambuur'a 4-1 mağlup oldu.
Hollanda Eredivisie 3. hafta maçında Fortuna Sittard, sahasında Cambuur ile karşı karşıya geldi.
Fortuna Sittard Stadion'da oynanan mücadeleyi Cambuur 4-1 kazandı. Konuk ekibe galibiyete getiren golleri 47. dakikada Breij ve 79. ve 87. dakikalarda Hoedemakers ile 90. dakikada Jasper Ter Heide kaydetti. Fortuna Sittard'ın tek golü Burak Yılmaz'dan geldi.
Fortuna Sittard'da tek golü kaydeden Burak Yılmaz maça 11'de başladı. Gaziantep FK'den transfer edilen Doğan Erdoğan ise maça yedek başladı ve 80. dakikada Siovas'ın yerine oyuna dahil oldu.
Alınan bu sonucun ardından Cambuur puanını 4'e çıkardı. Fortuna Sittard ise 0 puanda kaldı.
Video Haberler
- Engelli maaşıyla geçinen yurttaş isyan etti
- Görenler şoke oldu!
- O anlar kamerada
- İHA muhabirinin zor anları
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Sarıyer'de İETT otobüsüne saldırı ,şoför istifa etti
- Değeri 70 bin TL
- Devasa yük taşıyan tır şehri birbirine kattı
- Ölüme davetiye çıkardılar
- California'da 2 uçak havada çarpıştı: 2 ölü
En Çok Okunan Haberler
-
- Gaziantep'te feci kaza: 16 kişi öldü, 21 yaralı
- Civan Canova hayatını kaybetti
- 19 kişi öldü, çok sayıda yaralı var!
- Üniversitelerinin öğrenim ücretlerinde emsal karar
- 'Kim bulduysa lanetliyorum...'
- Iraklı şahıs otel odasında ölü bulundu
- Mahir Ünal'a büyük protesto
- 'Kriz yok, döke saça kullanıyoruz'
- 'Tutuklanan bir kişi 2004'ten beri parti üyeniz'
- Ticari araç sürücüsüne yaş sınırı geliyor