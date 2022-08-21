Hollanda Ligi'nde Fortuna Sittard, Cambuur'a farklı mağlup oldu!

21 Ağustos 2022 Pazar, 00:00

Hollanda Eredivisie 3. hafta maçında Fortuna Sittard, sahasında Cambuur ile karşı karşıya geldi.

Fortuna Sittard Stadion'da oynanan mücadeleyi Cambuur 4-1 kazandı. Konuk ekibe galibiyete getiren golleri 47. dakikada Breij ve 79. ve 87. dakikalarda Hoedemakers ile 90. dakikada Jasper Ter Heide kaydetti. Fortuna Sittard'ın tek golü Burak Yılmaz'dan geldi.

Fortuna Sittard'da tek golü kaydeden Burak Yılmaz maça 11'de başladı. Gaziantep FK'den transfer edilen Doğan Erdoğan ise maça yedek başladı ve 80. dakikada Siovas'ın yerine oyuna dahil oldu.

Alınan bu sonucun ardından Cambuur puanını 4'e çıkardı. Fortuna Sittard ise 0 puanda kaldı.