Hollanda Ligi'nde Ajax, Fortuna Sittard'ı farklı geçti

Türk futbolcular Doğan Erdoğan, Oğuzhan Özyakup ve Burak Yılmaz'ın formasını giydiği Fortuna Sittard, Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) 28. haftasında deplasmanda karşılaştığı Ajax'a 4-0 mağlup oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09 Nisan 2023 - 22:29
Hollanda Ligi'nde Ajax, Fortuna Sittard'ı farklı geçti
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Ajax, Hollanda Ligi'nin 28. haftasında sahasında Fortuna Sittard ile karşı karşıya geldi. Johan Cruyff Arena'daki maçı Ajax 4-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmada Ajax'a galibiyeti getiren golleri 6 ve 27. dakikalarda Steven Berghuis, 54. dakikada Steven Bergwijn ve 86. dakikada Kenneth Taylor attı.

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Fortuna Sittard'da Doğan Erdoğan 46, Oğuzhan Özyakup 64 ve Burak Yılmaz 79 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardndan Ajax, 59 puana yükseldi ve lider Feyenoord'u takibini sürdürdü. Fortuna Sittard 32 puanda kaldı.

Ajax, gelecek hafta sahasında Emmen'i ağırlayacak. Sittard, AZ Alkmaar'ı konuk edecek.


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