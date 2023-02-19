Hollanda Ligi'nde PSV Eindhoven deplasmanda kayıp
PSV Eindhoven, Hollanda Birinci Futbol Ligi'nin (Eredivisie) 22.haftasında deplasmanda karşılaştığı Utrecht ile 2-2 berabere kaldı.
Eredivisie'nin 22. haftasında Utrecht ile PSV karşı karşıya geldi. Galgenwaard'da oynanan mücadele 2-2 sona erdi.
Utrecht, 33. dakikada Othman Boussaid ile öne geçti. PSV, 41. dakikada Johan Bakayoko ile skoru eşitledi. Luuk de Jong, 57. dakikada PSV'yi öne geçirdi. Sander van de Streek, 60. dakikada maçın skorunu belirledi.
Patrick van Aanholt
PSV ZİRVEDEN UZAKLAŞIYOR
Bu sonucun ardından PSV, puanını 43 yaptı ve zirvedeki Feyenoord'un 6 puan uzağında kaldı. Utrecht ise puanını 34 yaptı.
PSV gelecek hafta Twente ile karşılaşacak. Utrecht ise Sparta Rotterdam'a konuk olacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Haluk Levent'ten sevindiren haber
- Kanal D'den Camdaki Kız ve Üç Kız Kardeş için değişiklik
- Erdoğan'dan Arınç'a tepki
- Muhalefetten çok sert tepki!
- Naci Görür'den yurttaşlara çağrı: O partiye oy verin
- Ercan'dan deprem bölgesi için kritik tahmin
- Kandilli Rasathanesi'nden 'deprem' açıklaması
- AFAD 'Girmeyin' diyerek uyardı: '6 ve üzeri...'
- AKP yönetimi iki farklı görüşe kulak veriyor
- Astsubay 4 kişiyi öldürüp intihar etti!