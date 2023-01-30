Galatasaraylı Patrick van Aanholt'a Hollanda kancası

Süper Lig ekibi Galatasaray'da bu sezon istenen performansı gösteremeyen Hollandalı futbolcu Patrick van Aanholt'un takımdan ayrılacağı ileri sürüldü. İddiaya göre Hollanda Ligi (Eredivisie) ekibi PSV Eindhoven, Patrick van Aanholt'u transfer etmek isteyen kulüplerden biri.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30 Ocak 2023 - 16:45
Galatasaraylı Patrick van Aanholt'a Hollanda kancası
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Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen Patrick van Aanholt'a bu kez Hollanda'dan talip çıktı.

PSV'nin, Galatasaray'ın 32 yaşındaki sol bekini kadrosuna katmak istediği ileri sürüldü. Hollanda kulübünün deneyimli oyuncuyu kadrosuna katmaya sıcak baktığı kaydedildi. Aanholt'un da ülkesinin önemli ekiplerinden PSV'ye gitmeye sıcak baktığı ifade edildi.

Patrick van Aanholt

TRANSFERE BAĞLI

PSV'nin, Phillip Max'ın satılması durumunda yerine Patrick Van Aanholt'u kadrosuna katmayı planlıyor. Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt, PSV'nin 29 yaşındaki Alman sol beki Phillip Max'la yakından ilgileniyor.

Alman basınında yer alan habere göre Hollanda ve Almanya'da transfer dönemi 31 Ocak'ta kapanıyor. Aanholt transferinin de 31 Ocak Salı gününe kadar netleşmesi bekleniyor.

2.6 MİLYON EURO KAZANIYOR

Galatasaray'ın geçen sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Patrick van Aanholt sarı-kırmızılı takımdan ek ödemelerle birlikte 2.6 milyon Euro kazanıyor. Bu sezon Süper Lig'de 10 maçta forma giyen deneyimli oyuncu 2 asist yapma başarısı göstermişti. 


Patrick van Aanholt galatasaray psv eindhoven

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