Hollanda - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Hollanda - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Hollanda, UEFA Uluslar Ligi'nin 5. haftasında sahasında Macaristan ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22.45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
16 Kasım 2024 Cumartesi, 11:20
Hollanda - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Uluslar Ligi heyecanı devam ediyor.

Hollanda - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Ronald Keoman yönetimindeki Hollanda, sahasında Marco Rossi'nin ekibi Macaristan ile karşı karşıya gelecek.

Hollanda - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

HOLLANDA - MACARİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA?

Johan Cruijff Arena'da oynanacak mücadele TSİ 22.45'te başlayacak.

Hollanda - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

HOLLANDA - MACARİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Jesus Gil Manzano'nun yöneteceği karşılaşma EXXEN platformundan şifreli bir şekilde yayımlanacak.

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