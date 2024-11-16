Hollanda - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Hollanda, UEFA Uluslar Ligi'nin 5. haftasında sahasında Macaristan ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22.45'te başlayacak.
UEFA Uluslar Ligi heyecanı devam ediyor.
Ronald Keoman yönetimindeki Hollanda, sahasında Marco Rossi'nin ekibi Macaristan ile karşı karşıya gelecek.
HOLLANDA - MACARİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA?
Johan Cruijff Arena'da oynanacak mücadele TSİ 22.45'te başlayacak.
HOLLANDA - MACARİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Jesus Gil Manzano'nun yöneteceği karşılaşma EXXEN platformundan şifreli bir şekilde yayımlanacak.
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