Hollanda son provada İzlanda'yı 4 golle devirdi

Hazırlık karşılaşmasında Hollanda, İzlanda'yı 4-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.06.2024 - 00:29
Hollanda son provada İzlanda'yı 4 golle devirdi
Abone Ol google-news

EURO 2024 öncesi hazırlık karşılaşmasında Hollanda ile İzlanda karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Hollanda 4-0 kazandı.

Hollanda'ya galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Xavi Simons, 49. dakikada Virgil van Dijk, 79. dakikada Donyell Malen ve 90+3'te Wout Weghorst kaydetti.

Hollanda, EURO 2024'te Polonya, Avusturya ve Fransa ile karşı karşıya gelecek.


Hollanda haberleri İzlanda haberleri hazırlık maçı haberleri

İlgili Haberler

EURO 2024'te D Grubu: Hollanda

EURO 2024'te D Grubu: Hollanda
Hollanda'dan Kanada karşısında rahat prova

Hollanda'dan Kanada karşısında rahat prova
Hollanda, EURO 2024 kadrosunu açıkladı!

Hollanda, EURO 2024 kadrosunu açıkladı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler