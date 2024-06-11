Hollanda son provada İzlanda'yı 4 golle devirdi
Hazırlık karşılaşmasında Hollanda, İzlanda'yı 4-0 mağlup etti.
EURO 2024 öncesi hazırlık karşılaşmasında Hollanda ile İzlanda karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Hollanda 4-0 kazandı.
Hollanda'ya galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Xavi Simons, 49. dakikada Virgil van Dijk, 79. dakikada Donyell Malen ve 90+3'te Wout Weghorst kaydetti.
Hollanda, EURO 2024'te Polonya, Avusturya ve Fransa ile karşı karşıya gelecek.
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