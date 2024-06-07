Hollanda'dan Kanada karşısında rahat prova
Hazırlık karşılaşmasında Hollanda, Kanada'yı 4-0 mağlup etti.
Hazırlık karşılaşmasında Hollanda ile Kanada karşı karşıya geldi.
Feijenoord Stadyumu'nda oynanan maçı Hollanda 4-0 kazandı.
Hollanda'ya galibiyeti getiren golleri 50. dakikada Memphis Depay, 57. dakikada Jeremie Frimpong, 63. dakikada Wout Weghorts ve 83. dakikada Virgil van Dijk kaydetti.
Hollanda, EURO 2024 öncesi son hazırlık maçını 10 Haziran'da İzlanda ile oynayacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Akşener oğlu için Erdoğan’dan ne istedi?
- İYİ Parti'den ikinci 'Akşener' açıklaması
- İznik'te hasat erken bitti: Kilosu 35 liraya düştü
- Valilik, Burcu Köksal'ı ifadeye çağırdı
- Amik Ovası'nda zorlu hasat: Kilosu 8 TL
- Belediye başkanına soruşturma!
- Evlenilecek en iyi 4 kadın burcu
- Ekonomistten 'hazırlıklı olun' uyarısı...
- Erdoğan'ı üzecek son anket paylaşıldı
- Erdoğan'dan gece yarısı 'atama' kararları