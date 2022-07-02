Hollanda soruşturma açtı... Vera Pauw’dan cinsel istismar itirafı!

02 Temmuz 2022 Cumartesi, 11:40

Eski Hollanda Milli Takım oyuncusu Vera Pauw, cuma günü yaptığı açıklamada, futbolcu olduğu dönemde Hollanda futbolunda çalışan üç erkek tarafından cinsel istismara uğradığını ve yakın zamanda federasyondan hiçbir destek görmediğini polise bildirdiğini söyledi.

İrlanda Kadın Milli Takımı'nın teknik direktörü olan 59 yaşındaki Pauw, 1984’ten 1998’e kadar Hollanda Milli Takımı için oynadı. Daha sonra antrenörlük kariyerine İskoçya’nın kadın takımında başladı ve 2004’te altı yıl boyunca Hollanda’nın başında çalıştı. 2018’de NWSL’den Houston Dash’te 1 yıl geçirdi.

Twitter’dan paylaşımlar yapan Pauw, “35 yıldır dünyadan, ailemden, takım arkadaşlarımdan bir sır sakladım. Ve artık kendim de kabul edebilirim” ifadelerini kullanarak geçmişte yaşadığı cinsel istismara dair itiraflarda bulundu:

“BU TECAVÜZÜ BANA EN YAKINLAR BİLE BİLMİYOR”

“Genç bir futbolcuyken, önde gelen bir futbol yetkilisi tarafından maruz kaldığım tecavüzü bana en yakın olanlar bile bilmiyor. Daha sonra bu duruma iki erkek tarafından yapılan iki cinsel saldırı daha eklendi.”

“ARTIK SESSİZLİĞİ PAYLAŞAMAM”

Sözcü'nün haberine göre, Pauw, kendisine cinsel istismarda bulunan üç adamın da o dönem Hollanda futbolunda görev aldığını söyledi.

Pauw, “Geçtiğimiz yıllarda, davamın Hollanda’daki futbol otoritelerince duyulmasını sağlamaya çalıştım, ancak boşuna uğraştım. Artık sessizliği paylaşamam. Bu benim için zaten sonun başlangıcı gibi olacak ama biliyorum ki daha fazla kalp ağrısı olacak. Ama benim çektiğim gibi bir şeye maruz kalan diğer genç futbolcuların öne çıkıp hikayelerini paylaşacak kadar cesur hissedeceklerini umuyorum" ifadelerini kullandı.

HOLLANDA FEDERASYONU SORUŞTURMA BAŞLATTI

Konuyla ilgili olarak Reuters’a açıklama yapan Hollanda Futbol Federasyonu, Pauw’un geçmişte yaşadığını anlattığı olaylarla ilgili olarak soruşturma başlatma kararı aldığını belirtti.