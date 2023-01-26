Hollanda'da gündem Burak Yılmaz! Övgü yağdı...

Yayınlanma: 26 Ocak 2023 - 11:16

Güncelleme: 26 Ocak 2023 - 11:16

Sezon başında Fransa Ligue 1 ekibi Lille'den ayrılarak Hollanda'da Fortuna Sittard'ın yolunu tutan Burak Yılmaz, Hollanda'yı kasıp kavurmaya devam ediyor. Heerenveen karşısında da 1 gol 1 asist yapan Burak Yılmaz takımının en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor.

Burak Yılmaz

HOLLANDA BASININDAN ÖVGÜLER YAĞDI

Fortuna Sittard - Heerenveen karşılaşmasının ardından Hollanda basını Burak Yılmaz'a övgüler yağdırdı. Hollanda basını Fortuna Sittard'da kötü gidişata Yılmaz'ın engel olduğuna vurgu yaptı.

İşte yapılan yorumlar...

ALGEMEEN DAGBLAD: EŞSİZ PERFORMANSLA GELEN ZAFER

"Burak Yılmaz, Fortuna Sittard'ın Hereenveen karşısındaki zaferinde eşsiz bir performans sergiledi."

DE TELEGRAAF: BURAK YILMAZ YIPRANMAYI BİTİRDİ

"Burak Yılmaz ile yıpranma biraz bitti. Fortuna Sittard'ın forvet oyuncusu, Eredivisie'de iki maçta bir gol atarak kariyer ortalamasını tutturdu. Kki yıldan biraz daha kısa bir süre önce Türkiye Milli Takımı ile Hollanda'ya yaptığı hat-trick artık 'nefret' ile anılmayacak. Hala çok önemli bir futbolcu olduğunu gösterdi. Türk forvet geçmişteki gibi bir gol makinesi olmasa da yine de harika bir şut özelliğine sahip. Önce Embalo'ya harika bir asist yaptı ardından penaltı golüyle skoru belirledi. Burak Yılmaz'a yapılan eleştiriler artık yerini sessizliğe bırakacak."

VOETBAL INTERNATIONAL: BURAK YILMAZ VE FORTUNA NİHAYET GÜLDÜ

"Fortuna Sittard, Heerenveen'e karşı önemli bir galibiyet aldı. Embalo ve Burak Yılmaz'ın golleri farkı yarattı. Türk ikilisi Oğuzhan Özyakup ve Burak Yılmaz liderliğindeki Fortuna Sittard, Heerenveen'i evinde mağlup etmeyi başardı. Burak Yılmaz hiç hata yapmadı ve Fortuna Sittard'ın 2023'teki ilk galibiyetinde önemli rol oynadı."