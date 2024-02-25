Karşılaşmanın ardından konuştu: Fernando Santos'tan Galatasaray sorusuna yanıt!

Yayınlanma: 25.02.2024 - 21:46

Güncelleme: 25.02.2024 - 21:46

Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, İstanbulspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlı ekipte teknik direktör Fernando Santos karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"DEĞİŞMESİ GEREKEN ŞEYLER VAR"

"Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Rakibimiz kontratak oynayan bir takım. İstanbulspor'a çok fazla kontratak fırsatı verdik. Bazen kompakt değildik, takım boyu çok uzadı, sıkıntılar yaşadık. Değiştirmemiz gereken 3-4 şey var. Çok fazla top kaybı yapıyoruz, topu kaptıktan sonra çok basit şekilde geri verebiliyoruz, birebirlerde yeteri kadar agresif değiliz, alamıyoruz."

"İDMANDA BUNU ÇÖZMELİYİZ"

"Bunlar önemli. İdmanlarda çözmek zorundayız. İyi şeyler var ama öncelik vermemiz gereken şeyler iyi olmadığımız şeyler. Rakibimiz 1 gol bulsaydı işler sıkıntıya girebilirdi. Daha iyiydik ama daha iyi olmamız gereken şeyler var."

"TOPA SAHİP OLMALIYIZ"

"Topa daha çok sahip olmalıyız. Bizi büyük takım yapan şey. Orta seviye takımlar topun peşinde koşar. Biz orta seviye değiliz. Topa sahip olma düşüncesini devam ettirmeliyiz. Bunu da çalışarak, oyuncularla konuşarak yapabiliriz. Bu konuyu geliştireceğiz."

GALATASARAY DERBİSİ

"Şu an önümüzde Konyaspor maçı var. Sonrasını sonra konuşuruz."