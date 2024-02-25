Feyyaz Uçar derbiyi işaret etti: 'Galatasaray maçından sonra görüşeceğiz'

Yayınlanma: 25.02.2024 - 22:15

Güncelleme: 25.02.2024 - 22:15

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, İstanbulspor maçının ardından konuştu.

Feyyaz Uçar yaptığı açıklamada, "Sevindirici gelişmeler, sakatların iyileşmesi ve Afrika Kupası'nda dönen oyuncular var. Oyunda gelişme var ama Beşiktaş çok daha iyi oynamak zorunda. Kadromuz artık genişledi. Bazı oyuncular dışarda kalabilir. Bu hocamızın kararı. Belki ilerleyen dönemde Tayyip Talha'yı kadroda görebiliriz. Rebic de tamamen hocanın tercihi" dedi.

Galatasay maçı için konuşan Uçar, "Camialar için derbi maçları çok önemli. Bizim Galatasaray'dan önce çok daha önemli maçımız var. Kupada Konyaspor maçı var. onu da Galatasaray maçı kadar önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

'GÖRÜŞMELERİ SIKLAŞTIRACAĞIZ'

Salih Uçan ve Cenk Tosun'un sözleşmesiyle ilgili konuşan Feyyaz Uçar, "Hem Salih Uçan ile hem de Cenk Tosun ile Galatasaray maçından sonra görüşmeleri daha da sıklaştıracağız." şeklinde konuştu.

Gedson'un cezalı duruma düşmesiyle ilgili ise, "Her eksik oyuncunun etkisi olabilir ama Gedson'un yokluğunu hissetmeyiz diye düşünüyorum." açıklamasını yaptı.

Feyyaz Uçar ayrıca, "Semih Kılıçsoy mevcut milli takımın kadrosunda olmalı. Bu performansıyla mutlaka milli takıma gitmesini bekliyoruz. Semih her zaman golü düşünen bir oyuncu. Gelmiş geçmiş en büyük rekoru kıracak. Son yıllarda yetişen en büyük golcü. Mevkisi fark etmiyor, çok özel bir oyuncu. Onu mümkün olduğu kadar çok Beşiktaş'ta tutmak ve Beşiktaş formasıyla seyretmek istiyoruz." dedi.