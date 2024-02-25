Semih Kılıçsoy'dan derbi açıklaması: 'Galatasaray'ı yeneceğiz'

Yayınlanma: 25.02.2024 - 21:24

Güncelleme: 25.02.2024 - 21:24

Beşiktaş'ın genç futbolcusu Semih Kılıçsoy, İstanbulspor maçının ardından açıklamalar yaptı.

Semih Kılıçsoy yaptığı açıklamada, "Çok çalışıyorum, karşılığını alıyorum, gol atıyorum. Çok mutluyum" dedi.

"GALATASARAY'I YENECEĞİZ"

Genç oyuncu, "Cenk Ağabey ile oynamak benim için ayrı bir şey zaten. Aramızda çok iyi bir bağ var. Benim için büyük bir ağabey. Beraber oynadığımız her anın tadını çıkarıyorum. Çok yardımcı oluyor bana" ifadelerini kullandı.

Galatasaray derbisiyle ilgili konuşan Semih Kılıçsoy, "Galatasaray maçı benim ilk derbim olacak. Biraz heyecanlıyım. İnşallah yeneceğiz. Taraftarımızdan destek bekliyoruz" diye konuştu.